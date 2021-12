Orelsan visé par une pétition pour l'emploi du mot "mongol" dans une chanson

Nouvelle polémique en vue pour Orelsan. Une association Routes Nomades accuse le chanteur Caennais de "racisme". Il lui reproche l'utilisation du mot "mongol" dans le titre phare l'Odeur de l'essence de son dernier album Civilisation.

Dans une pétition publiée sur le site Change.org, et qui a déjà recueilli près de 13.000 signatures, le musicien Johanni Curtet, appelle au "boycott de l’appellation offensante du terme mongol".

Voici ce que dit Orelsan dans son morceau : "On prend des mongols, leur donne des armes/Appelle ça justice, s’étonne des drames. Depuis qu’les mongols sont dev’nus des experts/Entourés d’mongols, l’Empire mongol/On fait les mongols pour plaire aux mongols". Pour Johanni Curtet, le mot "mongol", renvoie à "une identité culturelle et nationale de tout un peuple". Ce nom qui devrait être neutre comme les adjectifs -français-, -anglais-, -juif-, -inuit- et bien d’autres, est malheureusement encore et toujours en usage en français, connoté d'idiot".

L'association demande des excuses publiques à Orelsan

"Par son contenu incitant à la haine et banalisant des insultes discriminatoires envers l’identité d’un peuple, l’acte du chanteur très populaire Orelsan représente un danger au vivre ensemble, indispensable à la cohésion sociale de la société cosmopolite", poursuit Routes Nomades.

Mais l'association reconnait toutefois que " le sens de la chanson renvoie bien ici à une personne idiote, et ne renvoie pas aux gens de nationalité ou d’origine mongole", avant d'ajouter que cela reste "raciste et discriminatoire". L'association estime que le mot "porte atteinte à l’identité mongole et banalise le non-respect envers la dignité humaine".

L’association demande au chanteur de présenter des excuses publiques et de retirer la partie de la chanson en question. Elle appelle également les médias à boycotter la chanson et demande aux festivals à ne pas programmer son auteur tant qu’il n’aura pas répondu à ses demandes.