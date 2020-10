Découvrez "Fais-moi une place" de Julien Clerc chanté en anglais par Comateens

publié le 29/10/2020 à 10:48

Fais-moi une place est un superbe titre de Julien Clerc, un texte de Françoise Hardy qui l’avait d’ailleurs enregistrée à la même époque… La chanson est née après une séance d’écoute assez éprouvante pour Julien Clerc. Il jouait ses mélodies à Françoise Hardy, qui n’en trouvait pas une intéressante et, avant qu’elle ne parte, le compositeur lui a joué la mélodie de Fais-moi une place. La chanteuse a filé avec et, trois jours plus tard, Julien Clerc a reçu les paroles avec ce petit mot de Françoise Hardy : "Ne rien changer, je ne retravaillerai pas le texte"…

Voilà comment est née Fais-moi une place, Julien Clerc l’a enregistrée à New York, ville d’origine d’un trio pop qui s’appelle Comateens, un groupe qui a traversé les années 80 et qui en 1990, a proposé la seule et unique version anglaise de Fais-moi une place. C’est notre pépite du jour : Fais-moi une place, devient A place for me, totalement transformée par le groupe Comateens…

Voilà comment la chanson de Julien Clerc, un modèle de titre mélancolique, devient le morceau pop très bubble gum A place for me par le groupe américain Comateens… On les connait très peu en France les Comateens, ils ont toutefois travaillé avec Étienne Daho, et Nicola Sirkis s’est inspiré d’eux pour le look du groupe Indochine…