publié le 30/04/2016 à 10:00

La grande tournée des festivals de l'été débute dès le 4 mai, avec les Nuits Sonores, à Lyon. L'année dernière, se sont près de 130.000 personnes qui sont passées sur les différents sites de l'événement, selon l'association organisatrice Arty Farty. La saison estivale 2016 se clôturera avec Rock-en-Seine à Paris et Le Cabaret Vert, à Charleville-Mézières, le 28 août. Aux quatre coins de l'hexagone, les événements se multiplient et satisferont tous les goûts musicaux.



La tendance pop-rock reste néanmoins dominante. À son compteur, une petite dizaine d'événements, parmi lesquelles les Solidays, les Vieilles Charrues ou encore les Francofolies. On retrouvera à de nombreuses dates Louise Attaque, Eagles of Death Metal ou encore Selah Sue. Les mélomanes fans de jazz trouveront le bonheur au festival Jazz à Juan ou encore pendant Jazz à Vienne, de fin juin à mi-juillet, où joueront entre autres Ibrahim Maalouf et Nile Rodgers. Pour une ambiance plus électronique, rendez-vous à We Love Green le 4 juin, ou aux Nuits Sonores, un mois plus tôt.