Mohamed Iyad, meilleur jeune lecteur de France : le concours a "changé ma vie"

publié le 29/09/2020 à 08:01

"C'est que du bonheur." Le jeune Mohamed-Iyad Smaïne, 15 ans, n'est toujours pas retombé de son petit nuage depuis qu'il a remporté, le 28 août 2020, le prix du meilleur jeune lecteur de France dans la catégorie collège.

Ce concours organisé par La Grande Librairie, une émission diffusée sur France 5, "a complètement changé [sa] vie", explique l'adolescent originaire de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Le jeune garçon a notamment brillé en lisant un extrait des Misérables, de l'écrivain Victor Hugo.

L'appétence de Mohamed-Iyad pour la littérature démarre en 3e, lorsqu'il intègre une classe de théâtre sur les conseils de sa professeure de latin. "La lecture n'était pas une passion, mais dès que j'ai commencé le théâtre, ça a été une révélation pour moi", confie-t-il sur RTL, mardi 29 septembre 2020.

Le cinéma en ligne de mire

Aujourd'hui en seconde, l'adolescent dévore les livres et mesure le chemin parcouru : "Moi qui ne lisais pas et n'arrivais pas à parler il y a un an, je me retrouve maintenant à participer à un concours avec les finalistes, sur 140.000 participants."

L'adolescent espère que sa victoire va changer l'image de son collège, qui "devrait être le meilleur de [sa] ville. Son rêve pour la suite ? Embrasser le métier de comédien, et même, "pourquoi pas", faire du cinéma.