publié le 04/07/2018 à 13:32

On vous conseille deux compilations pour partir en vacances cet été avec Les Artistes RTL 2018. On commence cette sélection avec Calogero et son titre Voler de nuit, sorti il y a quelques mois. Autre valeur sûre, A vous jusqu'à la fin du monde, de Julien Clerc, qui célèbre ses 50 ans de carrières sur les routes.



Chez les chanteuses, on vous propose les derniers morceaux de Cœur de Pirate, Pink, Françoise Hardy ou bien encore de l'une des stars des festivals cet été, Nolwenn Leroy avec son titre Trace ton chemin.

Dans cette compilation des Artistes RTL 2018 on retrouve également une voix formidable. Elle peaufine actuellement son deuxième album studio. Il s'agit de l'écossaise Alex Hepburn qui interprète la chanson I Believe. Une des forces de cette compilation musicale, c'est clairement le nombre de jeunes talents qui y est présents, comme en témoignent ces belles découvertes de la saison : Eddy de Pretto, Aliose, Juliette Armanet et la sensation soul, Kimberose avec son titre I'm Sorry.

Nos coups de cœur

D'abord, un artiste que vous ne connaissez peut-être pas encore, Tiwayo. Il sera samedi en live dans le Grand Studio RTL à 15 heures. Il est français et a signé dans le très prestigieux label de jazz, Blue Note Records. Son album devrait sortir dans les prochains mois et à cette occasion une de ses chansons, intitulée Wild, s'est glissée dans notre compilation RTL.



Autres artistes qui seront samedi dans le Grand Studio RTL dès 15 heures, les chanteurs Theo Lawrence & The Hearts. Ces cinq jeunes garçons sont originaires de Gentilly, en banlieue parisienne. Ils ont écumé les petites scènes avant de sortir un premier album intitulé Homemade Lemonade au printemps dernier. Formidable collection de chansons empruntant à la soul, au blues et à la country.



On croirait un disque oublié sur une étagère poussiéreuse de La Nouvelle-Orléans. Théo Lawrence, le chanteur est franco-canadien. Un raison qui explique pourquoi il écrit et chante en anglais parfaitement. Ces cinq vingtenaires passeront par les Jeudis du Port, à Brest, le 2 août, ou bien encore au festival Rock en Seine, le 25 août.



Le volume 2 des "Nocturnes RTL"

En ce 4 juillet et jour de fête nationale américaine, notre deuxième choix s'est porté sur le volume 2 des Nocturnes RTL, qui fête ses 45 ans cette année. La crème de l'émission de Georges Lang, résumée en 4 CD et 73 morceaux avec comme pour exemple ce classique, American Pie, de 1971, interprété par Don McLean.



Et puis enfin, une autre pépite que l'on retrouve dans le nouveau coffret de Georges Lang : Tina Turner et cette reprise épatante de I Can't Stand The Rain.