publié le 27/03/2019 à 11:23

Les quatre lettres du mot "folk" sont suspendues. Le "O" se mue en écran géant. Sur scène ? Un grand tapis. Une platine à vinyles. Nolwenn Leroy apparaît, assise sur un fauteuil en rotin. Quatre mois après la sortie de son album de reprises Folk, Nolwenn a débuté sa tournée en France et elle était hier soir dans la salle du Trianon à Paris, pour le premier de ses deux concerts parisiens.



Pendant 1h30, Nolwenn Leroy va offrir un voyage dans les "seventies". Les arrangements sont délicats. Cinq musiciens l'entourent. On entend de la harpe, de la contrebasse, beaucoup de guitares évidemment. Nolwenn Leroy joue du piano, du violone et chante l'intégralité de son dernier disque. La Rua Madureira, Jolie Louise, Virages ou ce morceau du groupe Malicorne.

Vêtue d'une longue robe à fleurs, la chanteuse - micro fil à la main - se balade avec une grande élégance dans cette folk éthérée qui lui sied si bien. On a l'impression d'assister à un concert dans son salon. "Je ne me suis jamais sentie aussi fragile et vulnérable que dans cette tournée parce qu'on ne peut se cacher derrière rien, c'est assez troublant", se confie l'artiste avant d'ajouter : "Il y a un côté organique et vocalement, plus spontanée que jamais."

Avec ce tour de chant, Nolwenn Leroy confirme son immense talent d'interprète. Elle est en tournée partout en France. Mercredi 27 mars 2019 à Paris, le 12 avril à Amnéville, le 17 avril à Rennes, le 2 mai à Lyon, ou encore le 22 novembre à Toul. Son très bel album Folk est toujours disponible.