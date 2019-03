publié le 23/03/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Nolwenn Leroy !

Le "Folk" à l'honneur avec Nolween Leroy

Le 2 novembre dernier, Nolwenn Leroy publiait un nouvel opus intitulé Folk, son septième album studio en 16 ans de carrière. Un disque concept composé de reprises sorti un an seulement après son précédent opus Gemme.

"Folk", le nouvel album de Nolwenn Leroy

La chanteuse originaire de Saint-Renan dans le Finistère y chante des artistes qui l'ont toujours inspirée : Jacques Higelin (Je ne peux plus dire je t'aime), Nino Ferrer (La Rua Madureira), Nicolas Peyrac (So far away from L.A.) mais aussi Yves Simon (Diabolo-menthe) ou encore Francis Cabrel avec lequel Nolwenn a récemment interprété Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai dans le Grand Studio RTL. Nous vous proposons d'ailleurs de (re)découvrir ce duo...

> Nolwenn Leroy et Francis Cabrel - "Je t'aimais, Je t'aime et Je t'aimerai" (Live) - Le Grand Studio RTL

Folk est un album dont l’idée est né à l'époque de Bretonne (double disque de diamant en France avec plus d'un million d'exemplaires vendus), en 2010. Pour Nolwenn Leroy, cet opus en est même une extension. Les treize morceaux ont été enregistrés sans artifice et dans les conditions du live aux studios Ferber à Paris. Quatre ou cinq prises ont suffit à la chanteuse pour offrir une nouvelle incarnation à ces tubes des années 70 qui font tous partie d'un genre musical et d'un état d'esprit : le folk. Pour la production de cet opus, l'interprète de Casser a notamment fait appel à Clément Ducol (Vianney, Camille).



Alors que Nolwenn Leroy travaille sur la suite avec un nouveau disque de chansons inédites qui pourrait sortir courant 2020, elle est actuellement en tournée dans toute la France. Vous pourrez notamment aller applaudir la chanteuse au Trianon à Paris (18e) les 26 et 27 mars prochains.