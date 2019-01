publié le 16/01/2019 à 12:33

Après un record de 55 victoires, Renaud Viles a été éliminé de l'émission de France 2, N'oubliez pas les paroles. Un départ causé par l'oubli d'un mot dans la chanson Cassé de Nolwenn Leroy. Un petit "mais" - non négligeable selon le concept de l'émission - que la chanteuse bretonne soutient ne pas prononcer dans sa version. Après la phrase du premier refrain "L’amour ça passe ou ça casse", il a simplement ajouté "Comme c’est déjà" au lieu de "Mais comme c’est déjà". Ce détail a causé la fin du candidat qui repart tout de même avec la somme de 391.000 euros.



Elle-même issue d'un télé-crochet, l'ancienne gagnante de la Star Academy s'est confiée au Parisien. "Je soutiens le candidat et je suis joueuse. Ce qui devrait compter ce sont les paroles enregistrées dans la première version. Le 'mais' figure dans le texte de la chanson (NDLR : signé Lionel Florence) déposé à la Sacem à l’époque. Mais je ne l’ai effectivement pas chanté en studio. Ça arrive souvent. Ça fait partie de l’interprétation et du fait qu’un artiste se réapproprie des paroles au moment de l’enregistrement."

Nowenn Leroy ne s'arrête pas là et soumet même l'idée de réintégrer le candidat. "C’est quand même dommage de chuter sur ce mot que je ne chante pas dans la version originale. Et théoriquement, Renaud devrait être réinvité dans l’émission."