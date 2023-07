Mylène Farmer : quels sont les secrets des textes de cette talentueuse parolière

Le sujet du jour. On ne rappelle pas assez souvent que Mylène Farmer écrit elle-même ses paroles. Après le succès de la chanson Maman à tort dont le texte n'était pas d'elle, elle s'est mise à écrire, du jour au lendemain. La première chanson signée Farmer sort en 1985 : Plus grandir. La chanteuse a un style, une musicalité dans son écriture. Elle joue avec la langue, bouscule certaines expressions et invente même des verbes : "s'enténébrer", "se métaphysiquer", "se monacaler" ou "optimistiquer".

Parmi les influences de la chanteuse, on peut citer Baudelaire, Edgar Allan Poe, Pierre Reverdy, Hitchcock, David Bowie, Juliette Gréco, Emily Dickinson... Ses textes renvoient aux tourments de l'adolescence, ont aidé beaucoup de jeunes à s'accepter, à construire leur identité. La parolière Mylène Farmer ne vit pas dans une tour d'ivoire. Avec Sans contrefaçon par exemple, elle a abordé la question du genre bien avant l'heure, sans parler de cette chanson.

Pourquoi on en parle ? Figure parmi les plus mystérieuses de la chanson française, RTL lève le voile sur Mylène Farmer dans une série de 5 épisodes du podcast Focus. Dans cet épisode, nous nous intéressons à son génie créatif puisque la chanteuse est loin d'être seulement une interprète, elle a signé un grand nombre de ses chansons et a ainsi bâti un univers bien à elle qui a fidélisé son public.

Analyse. Emmanuel Marolle, journaliste pour Le Parisien décrit la découverte de sa plume : "Elle écrit les paroles de la chanson Plus grandir et ç'a été un déclic pour elle. À l’époque, elle commençait à travailler avec Laurent Boutonnat qui a été son compagnon pendant longtemps et qui a composé, réalisé et produit ses disques pendant très très longtemps. C’est un vrai déclic, insiste le journaliste, elle se sent capable de le faire. Le texte est très réussi et Boutonnat est agréablement surpris par la qualité du texte et c’est une forme de libération."

"Elle commence à écrire et fait deux ou trois textes sur le premier album, elle a ensuite fait l’essentiel du suivant, Ainsi soit je... Où il y a des textes très très forts qui résonnent encore aujourd’hui et qui sont presque visionnaires sur le genre, la sexualité. On découvre à travers cet album qui est un énorme carton, une vraie autrice".



