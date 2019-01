publié le 29/10/2018 à 09:27

Six ans après L'amour fou, Françoise Hardy fait son retour en musique. L'une des artistes les plus populaires de la variété française sort vendredi 6 avril son nouveau disque Personne d'autre. Un opus inespéré pour celle qui devait arrêter la chanson. "Je n'avais aucune intention de faire un autre album" avoue-t-elle.



La chanteuse y évoque ses quelques chagrins, ses tourments amoureux et sa nostalgie à travers ses chansons. On retrouve notamment des textes sibyllins au fil des douze titres de cet album avec une voix intacte et on s'abandonne dans l'évocation d'instants sublimés ou vécus. Entre ses chansons Train spécial et Le Large, l'artiste française aborde le thème de l'au-delà dans ce nouvel album. "J'avais absolument besoin d'exprimer ce que je pense par rapport au départ vers l'au-delà", confie-t-elle sur RTL.

