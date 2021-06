Mylène Farmer annonce une tournée des stades en 2023

Le retour de Mylène Farmer était très attendu, deux ans après ses derniers concerts à La Défense Arena de Nanterre. Les fans étaient intrigués depuis quelques semaines par de mystérieuses vidéos postées sur la chaîne YouTube, ils sont désormais fixés : Mylène Farmer se produira lors d'un tour des stades en France, en Belgique, en Suisse et en Russie en 2023.

Dans un communiqué, l'équipe de Mylène Farmer annonce que le 8e show de la chanteuse, intitulé Nevermore 2023, se produira dans 8 villes pour 11 concerts en France, Suisse et Belgique en juin et juillet 2023 avant de s'envoler vers la Russie en août et en septembre.



Samedi 3 juin 2023 – Lille – Stade Pierre Mauroy

Vendredi 9 et samedi 10 juin 2023 – Nantes – Stade de La Beaujoire

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2023 - Genève - Stade de Genève

Samedi 24 juin 2023 - Lyon - Groupama Stadium

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023 – Paris – Stade de France

Samedi 8 juillet - Marseille - Orange Velodrome

Samedi 15 juillet – Bordeaux – Matmut Atlantique

Samedi 22 juillet – Bruxelles – Stade Roi Baudoin

Ouverture de la billetterie en points de vente habituels le 4 octobre 2021 à 10 heures. Les préventes démarreront trois jours plus tôt, le 1er octobre 2021, .