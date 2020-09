Mylène Farmer revient sur sa "timidité existentielle" dans "L’Ultime création”

publié le 25/09/2020 à 13:26

Mylène Farmer comme vous ne l'avez jamais vue. C'est la promesse du documentaire Mylène Farmer, l'Ultime Création, disponible ce 25 septembre sur Amazon Prime Video. Une création inédite sur les coulisses du spectacle Mylène Farmer Live 2019, découpée en trois épisodes de 45 minutes.

En plus de son titre L'âme dans l'eau, reprise d'Ulay, Oh, Mylène Farmer accompagne la sortie de son documentaire avec un entretien exclusif dans les colonnes du Parisien. L'artiste française la plus impénétrable de sa génération se confie comme rarement. "'Je m'abandonne parce que je n'ai plus peur d'être abandonnée'. Cette phrase est sans doute ma confession la plus intime dans ce documentaire. Je me suis suffisamment sentie en confiance avec Mathieu [Spadaro, le réalisateur] pour accepter d'être suivie de si près", démarre-t-elle avant de confier : "La peur viscérale de l'abandon existe chez moi depuis l'enfance".

Dans le documentaire, Mylène Farmer évoque aussi sa "timidité existentielle", dont elle ignore la source : "Quelqu'un de proche dit souvent de moi que je suis le loup, celui qui vit au fond des bois et quand l'heure de monter sur scène, je deviens loup-garou. Mais, je ne suis pas consciente de double mouvement". Quant à savoir si cette ultime création le sera bel et bien, Mylène Farmer répond, en riant : "Dieu seul le sait".

> [BANDE-ANNONCE] « Mylène Farmer, l’Ultime Création »