"My Way" : Jacques Revaux fête les 50 ans de sa chanson sur RTL

publié le 11/12/2019 à 10:15

Un demi-siècle que la chanson fait le tour du monde. My Way, la mélodie française, mondialement connue, fête ses 50 ans. C'est l'un des morceaux qui rapporte encore le plus d'argent à la Sacem chaque année. On estime que le titre aurait été diffusé plus d’un milliard de fois.

Tout commence en février 1967. Jacques Revaux a 27 ans quand il compose, à la montagne, la célèbre chanson. Avec son associé, le producteur Régis Talar, ils proposent la mélodie à Claude François, qui la décline une première fois. Comme d'habitude, la version originale française, sort finalement en novembre 1967, mais n'est pas un immense succès.

Tout bascule, fin 1967, pour la mélodie de Jacques Revaux. Un jeune anglais prénommé David Bowie tente d'écrire un texte sur la musique, mais le projet de chanson est avortée. Avant qu'une autre star tente d'adapter Comme d'habitude.

> My Way (Remastered 2008)

Nancy Sinatra l'a confirmé à Jacques Revaux : il n'a fallu qu'une prise à son père, Frank Sinatra, pour immortaliser My Way. Le titre a été repris des centaines de fois, d'Elvis Presley à Sid Vicious en passant par Kanye West. Ce tourbillon de succès le compositeur avoue ne pas l'avoir réellement vévu. "Je me dis, c'est bien ça marche, mais pour l'époque je n'y faisais pas attention, s'est confié Jacques Revaux sur RTL. Ce n'est que plus tard, quand il y a eu énormément de covers (...) on se laisse bercer par les choses."

