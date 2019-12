Marie Fredriksson, la chanteuse de Roxette, est décédée à l'âge de 61 ans

publié le 10/12/2019 à 18:19

Marie Fredriksson, la chanteuse du groupe Roxette est décédée lundi 9 décembre à l'âge de 61 ans. La triste nouvelle est tombée via un communiqué rédigé par la société de production de l'artiste, ce mardi 10 décembre. La Suédoise se battait "depuis 17 ans" contre une tumeur cérébrale.

Après avoir fait ses armes dans un petit groupe de punk scandinave, Marie Fredriksson a atteint le sommet des hit-parades mondiaux avec Roxette, une formation qu'elle fonda en 1986 avec le guitariste Per Gessle. Trois ans plus tard, The Look, extrait de leur deuxième album Look Sharp ! signe leur premier succès planétaire en se hissant à la première place du Billboard.

Mais le titre le plus célèbre, et certainement le plus emblématique du duo restera sans conteste Listen To Your Heart, ballade mélancolique portée par la voix haut perchée de la chanteuse suédoise. Un morceau qui figure sur la bande originale du film Pretty Woman, en compagnie d'une autre composition de Roxette, un autre tube, It Must Have Been Love. Le groupe aura vendu 80 millions d'albums.

"Tu étais une formidable musicienne, une chanteuse exceptionnelle, une immense artiste. Merci d'avoir ajouté de merveilleuses couleurs à mes chansons en noir et blanc", a réagi son acolyte de toujours, Per Gessle.