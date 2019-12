Le rappeur américain Juice WRLD est mort à l'âge de 21 ans

publié le 09/12/2019 à 03:30

Après XXX Tentacion et Mac Miller en 2018, un nouvel artiste majeur de la scène rap américaine vient de disparaître. Le rappeur Juice WRLD, dont la carrière était en pleine ascension, est en effet décédé ce dimanche 8 décembre à seulement 21 ans.

Jarad A. Higgins, de son vrai nom, s'est soudainement écroulé alors qu'il marchait dans l'aéroport de Midway de sa ville de Chicago. ll venait tout juste de rentrer de Californie, selon TMZ, site spécialisé dans les célébrités.Toujours selon le site américain, lorsque les secours sont arrivés, le rappeur saignait de la bouche et était toujours conscient, mais il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée à l'hôpital.

Les médecins légistes du comté de Cook, à Chicago "ont été informés de la mort de Jarad A. Higgins", selon une porte-parole. L'autopsie n'a pas encore été pratiquée. La police a seulement confirmé qu'un homme de 21 ans avait eu une urgence médicale à l'aéroport de Midway en sortant d'un jet privé.

"Nous ne dépassons pas les 21 ans", rappait-il dans son titre "Legends"

Comme d'autres artistes de sa génération, Juice WRLD s'était fait remarquer sur les plateformes de streaming avant de se faire connaître du grand public, notamment grâce à son titre Lucid Dreams. L'annonce de sa disparition fait tristement écho aux paroles de l'une des titres de son EP Too Soon baptisé Legends. Le morceau parlait de la mort de Lil Peep et XXXTentacion et assurait : "Quel est le club des 27 ? Nous ne dépassons pas les 21 ans". Des paroles cruellement prophétiques.