Mort de Tom Verlaine, ex-leader du groupe Television et figure de la scène punk-rock

Figure majeure de la scène musicale punk-rock et co-fondateur du groupe Television, le chanteur et guitariste Tom Verlaine est décédé à l'âge de 73 ans a annoncé samedi sa famille. C'est sa fille Jesse Paris Smith, née de sa relation avec Patti Smith, qui en a fait l'annonce au New York Times, sans préciser la cause du décès, sinon qu'il résultait d'une "une courte maladie".

Né Thomas Miller, il décida de se faire connaître sous le nom de Tom Verlaine, en hommage à Paul Verlaine, le poète français dont il tentera d'insuffler le lyrisme dans ses textes, tout en jouant de la guitare d'une façon bien à lui, à la fois éthérée et agressive. Avec au bout un premier album majeur: "Marquee Moon", sorti en 1977.

Après deux albums, le groupe Television s'est dissout et Verlaine a sorti une dizaine de solos, tout en collaborant avec de nombreux artistes, tels David Bowie et Patti Smith.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info