Qui est Antonia Brico, la première femme à avoir dirigé un orchestre symphonique ?

ON VOUS EN REPARLE - Antonia Brico, la première cheffe d'orchestre connue internationalement

Née à Rotterdam en 1902, Antonia Louisa Brico est abandonnée et part aux États-Unis avec sa famille adoptive. Elle commence la musique par hasard parce que son médecin lui prescrit de faire du piano pour qu'elle arrête de se ronger les ongles.

La musique devient sa raison de vivre : "La musique a sauvé ma raison, ma santé. Je pleurais sur le piano, je lui parlais, je lui disais qu’au moins lui ne faisait pas de peine aux enfants. Je n’ai pas eu une enfance très heureuse", explique Antonia Brico dans un reportage sur sa vie.

Antonia Brico est fascinée par les concerts publics qu’elle voyait le dimanche après-midi et surtout, la baguette du chef d’orchestre, une “baguette magique" comme elle l’appelle alors. À l’époque, on lui dit que ce ne sera pas possible d'en faire son métier.

Mais très vite, Antonia Brico leur donne tort. En 1930, âgée de 28 ans seulement, elle dirige l’orchestre philharmonique de Berlin … Mais comment est-elle arrivée là ? Pendant ses études de musique, Antonia Brico est ouvreuse dans une salle de concerts, puis elle part en Europe finir ses études. Un mécène l’aide alors à poursuivre ses rêves. Elle étudie le métier de chef d’orchestre et arrive donc à la tête du prestigieux orchestre de Berlin.

Première femme à la tête d'un orchestre symphonique

Sa biographe, Marina Chiche, interrogée par nos confrères de France 2, explique qu'elle est alors adulée par les critiques allemandes. Antonia Brico rentre ensuite aux États-Unis, elle joue au Metropolitan Opera à New York et devient la première femme à avoir dirigé un orchestre symphonique à être connue internationalement.

Mais un poste promis à Denver est finalement donné à un homme. Alors sa carrière s'essouffle. Antonia Brico donne des cours de piano, dirige des orchestres secondaires, tombe quelque peu dans l'oubli.

En 2018, un film redonne ses lettres de noblesse à Antonia Brico : Antonia, la chef d'orchestre. Antonia Brico meurt en 1989. Aujourd’hui, seuls 5% des chefs d’orchestre dans le monde sont des femmes.

