publié le 04/07/2018 à 12:04

La chanteuse Tina Turner est en deuil. Craig, son fils aîné de 59 ans, s'est donné la mort le 3 juillet dans l'après-midi, comme l'a d'abord révélé le média américain TMZ.



Selon le porte-parole du centre médical de Los Angeles qui a accordé une interview à People, le corps de Craig Turner a été retrouvé sans vie à son domicile de Studio City en Californie. L'autopsie n'a pas encore eu lieu, mais selon les premières informations, une blessure par balle a causé la mort.

La chanteuse avait 18 ans lorsqu'elle a eu Graig Turner, issu de sa relation avec le saxophoniste Raymond Hill. Son ex-mari Ike Turner avait ensuite adopté le garçon en 1962. Craig avait réussi à se faire un nom dans l'immobilier californien.

En 2005, lors d'un passage dans l'émission d'Oprah Winfrey, l’interprète de What's Love Got to Do with It avait confié que Craig était "un enfant très émotif" et qu'il avait été témoin des abus qu'elle avait subie de la part de son ex-mari Ike Turner.