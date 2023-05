Mort de Tina Turner : comment la chanteuse a trouvé le succès, malgré les violences qu'elle a subies

L'une des plus grandes artistes rock de l'histoire s'est éteinte. Tina Turner est décédée ce mercredi 24 mai à l'âge de 83 ans, a-t-on appris via un communiqué. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", indique le communiqué". Elle laisse derrière elle le souvenir d'une voix puissante, animée par son énergie sur scène, mais aussi l'image d'une femme forte qui a toujours lutté pour avancer.

Née en 1939 à Nutbush, au Tennessee, elle commence la musique dans les années 60 en duo avec son mari Ike avec qui elle noue avec le succès. Après leur séparation, elle se lance au solo dans les années 80 grâce à des tubes comme Proud Mary, What's Love Got to Do with It ou encore The Best. Sa carrière lui a par ailleurs valu de nombreux prix, notamment une multitude de Grammy Awards. Elle a atteint la consécration en 1991, lorsqu'elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame.

La carrière de Tina Turner a toutefois été semée d'embûches. Dès son enfance, elle est le souffre-douleur de sa mère, qui la rue de coups de ceinture. Elle prendra conscience qu'elle n'était pas désirée. "Je me suis rendue compte que ma mère ne m'aimait pas", dira la chanteuse. Son père, alcoolique, était également violent avec la jeune fille.

La relation avec son premier mari, Ike, a aussi été marqué par des abus physiques et émotionnels. Pendant 16 ans, Tina Turner a vécu dans une prison sans barreau aux côtés de Ike. "Je ne l'aimais pas mais je ne savais pas quoi faire. J'avais un enfant et je ne voulais pas perdre mon job", racontera-t-elle.

En apparence, tout semble normal entre les deux. Le couple emménage en Californie, enchaîne les prestations, mais l'argent et les tubes ne changent rien à sa situation. Ike Turner reste un mari infidèle, cocaïnomane et brutal. "Cet homme me battait, j'avais toujours un œil au beurre noir, il y avait toujours d'autres femmes avec lui, il ne me donnait pas d'argent, mais je ne pouvais pas partir. Au contraire, je le plaignais, j'étais prise au piège", confiera la chanteuse au magazine Rolling Stone.

Tina Turner a essayé de s'enfuir plusieurs fois, mais Ike est toujours parvenu à la retrouver. Il n'a jamais hésité à la menacer avec un revolver. Elle le quitte finalement le 4 juillet 1976, saute dans une voiture et s'enfuit après un concert à Dallas. Elle s'en va, avec 36 centimes en poche, libre comme l'air.

