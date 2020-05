publié le 15/05/2020 à 15:17

"Te souviens du temps de nos confinements / J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment / Si les jours reviendraient, des grands rires et du vent / Tu m'as dit doucement qu'on avait en dedans / Toutes les solutions à nos questionnements..." Matthieu Chedid, alias -M-, chante déjà le confinement au passé. Le chanteur était l'invité du Double Expresso RTL2 depuis chez lui ce vendredi 15 mai 2020. Il a interprété deux titres Croîs au printemps son nouveau single sorti ce jour ainsi que Thérapie.



Durant toute la période du confinement, le chanteur a souhaité offrir à ses fans de nombreux petits concerts live sur les réseaux sociaux pour égayer le quotidien. "C'est ce qui m'intéressait dans ce moment-là, d'être utile, on est tous un peu isolés. Et c'était aussi une demande des gens, ça s'est fait très naturellement. J'ai bien aimé avoir ce petit rôle de troubadour", a confié Matthieu Chedid au micro de RTL2.

Croîs au printemps est une chanson solidaire puisque la totalité des droits qui y sont associés seront reversés au Secours populaire.

