U2 : dans les pas de Bono, le charismatique chanteur, à Èze sur la Côte d'Azur

Le sujet du jour. Entre Nice et Monaco, le petit village haut perché d'Èze est devenu le pays d'adoption de Bono, le charismatique chanteur de U2, depuis 1989. Rapidement suivi par deux autres membres du groupe, les artistes ont leurs petites habitudes : concerts improvisés, réunions de travail au bord de l'eau et vie de famille bien rangée…

Ces dernières années, Paul David Hewson (son véritable nom) a ouvert la porte de sa villa baroque et entièrement rose à des invités prestigieux, comme Michèle et Barack Obama, ou encore l'incontournable Leonardo DiCaprio.

Pourquoi en parle-t-on ? Comment Bono est-il tombé amoureux de cette région ?



Analyse. "On est en novembre 1989, à l'époque U2 c'est un groupe de rock comme beaucoup d'autres et finalement, ils ne sont pas encore les superstars d'aujourd'hui. Ils ont joué la veille à Monaco, un petit concert privé. Les membres du groupe se sont réveillés tard et sont affamés. Ils débarquent sur le port de Beaulieu, qui est juste à côté, à bord d'un vieux van pourri. Ils sont pieds nus et ils recherchent un restaurant encore ouvert en fin d'après-midi, il n'y en a pas 36, il y en a un, il s'appelle l'African Queen, il est toujours tenu aujourd'hui par Gilbert Vissian et ça va devenir leur QG", explique Hugo Amelin, correspondant RTL à Marseille.





