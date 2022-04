Michael Bublé : ses héros, Paul McCartney, sa famille... Le chanteur revient avec "Higher"

Michael Bublé, le chanteur aux 75 millions d'albums vendus vient de publier Higher, c'est son neuvième album. Comme à son habitude, le crooner canadien mélange inédits et reprises de standards. RTL a rencontré la star à Londres, en exclusivité. Un chanteur toujours aussi sympa et généreux. À 46 ans, il s'ouvre un peu plus vers la pop. Higher est né grâce à un sacré personnage, le captain Tom Moore, ce vétéran anglais de 99 ans qui - en avril 2020 - a levé plus de 30 millions de livres pour le système de santé britannique en marchant avec son déambulateur.

"J’essaie d’apprendre à mes enfants ce qu’est un héros, ce qu’un héros fait, raconte Michael Bublé. Et je crois qu’il était un héros. Alors je lui ai fait une chanson. J’ai découvert que sa chanson préférée était une vieille chanson de guerre, j’ai fait une version que je lui ai envoyée. Sa fille l’a filmé en train de l’écouter et m’a envoyé la vidéo, c’était très émouvant. Quelques mois après, il est décédé. On m’a demandé si je pouvais faire quelque chose pour ses funérailles. J’ai demandé : 'Qu’est-ce qu’il aurait aimé ?'. On m’a répondu Smile. Je ne l’avais jamais enregistrée. J’ai dit OK, et c’est le début de cet album, basé sur l’espoir et l'empathie."

Bublé s'est entouré d'une nouvelle équipe. Après avoir tout arrêté pendant des mois pour s'occuper de son fils Noah, malade d'un cancer en 2016, le chanteur voulait faire un disque positif, d'où le titre "Higher" ("plus haut" en français). "C’est juste un truc de marketing… vraiment !, confie le chanteur. Pendant huit mois, l’album s’appelait Smile. J’adorais Higher d’autant que la chanson est coécrite par mon fils Noah. On était en train de faire le bain, en plein shampoing. Et il me lance 'papa, j’ai écrit une chanson !'. Il m’a montré quelques phrases. On a retravaillé ça avec mes collaborateurs. Et c’est devenu le pré-refrain, un truc magnifique ! Mon fils a co-écrit ! Il a eu une super idée et maintenant il est richissime !"

"Dieu merci, il est totalement remis de son cancer aujourd’hui, complète-t-il. Tout le monde va bien, et on est super excités parce qu’on a un autre enfant qui arrive, notre quatrième".

Dans son nouvel album, Michael Bublé reprend aussi une chanson de Paul McCartney : le jazzy My Valentine paru en 2012. "Il est l’auteur de chansons le plus prolifique dans l’histoire de la musique… Il y a Mozart, Beethoven et puis McCartney… J’ai fait une petite démo, je lui ai envoyée et quand il m’a appelé je lui ai demandé s’il pouvait m’aider à l’amener à un autre niveau. Et il a fait exactement ce dont je rêvais. Je n’ai pas demandé à Paul McCartney de produire cette reprise pour ce qu’il a fait auparavant, mais pour ce que Paul McCartney est capable de faire. Et il l’a fait ! Je suis très reconnaissant et j’espère qu’il est fier de ce qu’on a fait…"

Un passeur

À sa façon, Michael Bublé est un passeur, il fait vivre et revivre des classiques. "Tony Bennett m’a dit une fois 'un voleur vole une personne, mais quand un voleur vole à un tout le monde, on appelle ça de la recherche'. Je suis inspiré et ému par toutes les formes de musiques. Quand j’ai une vision pour une chanson, ça vient de fait que j’ai téléchargé et digéré des centaines de chansons. Par exemple, pour ma reprise de Make You Feel My Love, mon producteur m'a dit : 'J’adore cette chanson de Bob Dylan'. Je lui ai répondu : 'Tu n’as pas entendu la reprise d’Adele et celle des six millions de personnes qui l’ont reprise après ?'. Et mon producteur m'a répondu que 'Bublé ne l’avait pas encore chantée'. J’ai commencé à entendre des cordes soul très années 60, un peu comme dans la chanson de Lenny Kravitz Ain’t Over ’til It’s Over. Et une nouvelle version est née.

Avec Higher, Michael Bublé célèbre ses vingt ans de carrière, une carrière qu'il doit en partie à une personne : son grand-père. "Il était mon héros et mon meilleur ami. Lui et ma famille ont cru en moi. J’avais 15 ans quand j’ai dit que je voulais devenir chanteur. Et ils m’ont dit 'OK c’est parti !'. Mon grand-père m’a amené au petit club de jazz, aux clubs de nuits, aux bars. Il était plombier et il proposait ses services gratuitement à qui voulait bien me faire monter sur scène, se souvient-il. Il m’a trainé aux cours de chant et à tous les concours possibles. Je n’avais même pas mon permis de conduire quand j’ai débuté."

Higher, le nouvel album de Michael Bublé vient de sortir. Le chanteur nous a promis que sa tournée passerait bien par Paris dans les prochains mois...