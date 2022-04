VIDEO - Big Flo & Oli décrivent leur vision de la France dans "Sacré Bordel"

Le duo toulousain Big Flo & Oli s'est installé dans un cube en verre pour réaliser le clip de leur dernier titre, premier extrait d'un futur album, Sacré Bordel. Cette bulle intime a été disposée au milieu de foules de curieux aux quatre coins de la France comme autant de petits laboratoires d'observation pour les artistes (et leur public). Il faut dire que Big Flo & Oli ont choisi un sujet idéal pour coller à cette mise en scène : leur vision de la France. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le thème était certain de connaître une belle résonance.

"Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon drapeau ? Pourquoi je le vois brandi à l'étranger ou chez les fachos ?" La phrase d'introduction du titre place immédiatement le débat. Celui des origines, du patriotisme à géométrie variable, de l'étrangeté du sentiment de fierté nationale qui parcourt la population et sa jeunesse. "J'aime la France comme une tante avec qui je ne suis pas toujours d'accord", clame le duo.

La police, les impôts, les victoires sportives, les actions sociales, le terrorisme, l'histoire, le drapeau, la langue... Big Flo & Oli enchaîne de nombreux thèmes pour parler d'eux et d'une France qui vibre de ses oppositions. Un titre qui n'est pas sans rappeler le percutant l'Odeur de l'essence du rappeur OrelSan sorti quelques mois plus tôt et qui s'aventurait lui aussi sur le terrain politique et social.