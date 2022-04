"Dutronc & Dutronc" : RTL vous emmène dans les coulisses du spectacle avec Jacques et Thomas

Jacques et Thomas Dutronc lanceront leur première tournée en duo "Dutronc et Dutronc"

Huit jours avant le coup d'envoi de leur tournée, Jacques et Thomas Dutronc ouvrent les portes de leurs ultimes répétitions à RTL en exclusivité. Notre micro était dans la salle où le père et le fils peaufinent leur spectacle : un studio à la Seine Musicale, près de Paris. Jacques santiags aux pieds, cigare aux lèvres et lunettes sur le nez. Thomas, look décontracté. Au sol, la liste des 23 chansons au programme. Et moi et moi et moi, le tout premier succès de Jacques Dutronc ouvrira le concert. À presque 79 ans et même s'il traine des pieds, il étonne par son énergie et son oreille affûtée.

Le public retrouvera tous les tubes de Jacques Dutronc, des chansons qui ont bercé son fils : Les playboys, On nous cache tout, on nous dit rien, Fais pas ci, fais pas ça mais aussi La fille du Père Noël et Les cactus en final. Quelques pépites de Thomas s'ajoutent comme Aragon ou Demain. Toutes ses chansons formeront en fin d'année un album non pas live mais enregistré en studio.

Plus de 50 dates sont prévues pour le spectacle Dutronc & Dutronc. La première aura lieu le 12 avril à Courbevoie avant le Casino de Paris les 14 et 15 avril. Ils sont attendus au Printemps de Bourges le 19 avant d'autres festivals cet été. Zénith et Arena sont déjà réservés dès le 3 novembre. Enfin, le meilleur pour la fin avec une ultime date à Paris Bercy le 21 décembre.