Six années se sont passées depuis son dernier album, Le Cadeau. Maxime Le Forestier revient dans les bacs vendredi 7 juin 2019 avec Paraître ou ne pas être. Un seizième disque incisif, 10 morceaux en 30 minutes, pas une de plus. Contrairement au précédent, cette nouvelle collection est très acoustique, presque déshabillée, les chœurs sont plus discrets qu'à l'accoutumée.



Malgré un enregistrement record d'une semaine, l'écriture est plus douloureuse. Tous les textes sont nés dans sa maison près de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Et peut-être que le musicien ne serait pas dans Laissez-vous tenter aujourd'hui sans l'aide précieuse de son fils Arthur, 29 ans aujourd'hui, devenu l'une des chevilles ouvrières du disque.

Il joue de la guitare sur huit chansons et sera présent sur la prochaine tournée. "C'est la première fois que je faisais ça et je ne voulais pas me louper", raconte le jeune trentenaire au micro de RTL. "Il a été formidable, Arthur est devenu un guitariste que j'aime beaucoup, il m'a vraiment poussé et aidé", confie avec émotion Maxime Le Forestier avant d'ajouter : "Son énergie a été moteur."

La première fois qu'on sort d'un magasin avec une guitare, on n'est plus le même homme Maxime Le Forestier





Paraître ou ne pas être est un album boisé où les guitares sont reines. Si le musicien a tout d'abord commencé par le violon jusqu'à l'âge de dix ans, c'est avec sa première guitare entre les doigts, quelques années plus tard, qu'il dit avoir vu sa vie basculer : "C'est vraiment une sensation que j'ai eue, les gens me regardaient autrement. La première fois qu'on sort d'un magasin avec une guitare, on n'est plus le même homme, j'étais devenu un artiste."



Il y a une habitude à laquelle Maxime Le Forestier n'a pas dérogé : on retrouve une composition de Julien Clerc sur le texte Dernier soleil. Depuis 1976, l'interprète de La Maison bleue lui offre des textes tandis que Julien Clerc offre des mélodies. Un duo créatif qui a réussi à traverser le temps. "Les chansons s'accumulent mais [...] il n'y a pas de lassitude, je retrouve ses textes comme je retrouve un vieil ami", raconte Julien Clerc au micro de RTL.



Maxime Le Forestier sera en tournée dans toute la France à partir du 30 septembre 2019 au Vésinet (Yvelines). L'artiste chantera notamment aux Nuits de Champagne le 25 octobre et les 14, 15 et 16 novembre au Casino de Paris.