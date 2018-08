publié le 15/08/2018 à 11:41

Maxime Le Forestier, fidèle de Laissez-Vous Tenter a accepté de jouer le jeu de cette chronique Y'a de la voix, hors promo comme on dit... Il prépare tranquillement son nouvel album studio. Un disque qui devrait paraître l'an prochain. Son dernier enregistrement Le cadeau date de 2013. Il avait toutefois dévoilé avant la présidentielle l'an dernier La vieille dame, morceau implacable sur la France...



Mais alors que pense Maxime Le Forestier de sa voix ? "J'ai appris à l'aimer. Y'a des moments où je l'aime, d'autres où je ne l'aime pas. Mais des fois je la trouve harmonieuse". Contrairement à beaucoup de chanteurs et d'auteurs, ce ne sont pas les idées qui lancent la créativité de Maxime Le Forestier : "C'est le chant qui m'amène à l'écriture. Je n'écris pas parce que j'ai quelque chose à dire mais j'écris parce que j'ai quelque chose à chanter", rectifie-t-il.

Jeune il avait une voix de soprano "à la Jean-Baptiste Maunier" avant d'obtenir sa célèbre "voix de baryton, une voix qui ne va pas très haut et qui peut avoir une certaine efficacité dans les graves", note le chanteur. Une voix que Jean-Jacques Goldman a élégamment comparée à un "inimitable velours".

Pour les fans sachez qu'on entend Maxime Le Forestier dans deux disques parus cette saison. En duo avec Eddy Mitchell dans La même tribu volume 2 sur le titre Il ne rentre pas ce soir. Et dans Souchon dans l'air, volume 2 aussi où il revisite L'amour en fuite.

