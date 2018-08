publié le 01/08/2018 à 12:04

Julien Clerc fait partie intégrante du paysage musical français. Le chanteur et compositeur de 70 ans célèbre ses cinquante années de carrière, avec son 24e album studio, un petit bijou, intitulé, À nos amours, sorti le 20 octobre 2017. Ce géant de la musique française, qui a vendu 17 millions de disques entre 1955 et 2013, se livre sur ses débuts dans la chanson.



"J'ai chanté pour la première fois en Corse avec des musiciens que je ne connaissais absolument pas (...) J'ai appris les chansons lorsque j'étais sous une tante au camping", évoque-t-il. Très impliqué dans sa carrière, l’interprète de Ma préférence, continue et évoque avec beaucoup de passion l'entretien qu'il apporte quotidiennement à sa voix. "Je bichonne ma voix très régulièrement (...) J'ai même repris des cours de chant il y a deux ans", avoue-t-il.

Julien Clerc est en pleine tournée des Festivals (le 8 août à Ramatuelle) et entamera dès le 4 octobre 2018 une tournée des Zénith de France.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce mercredi 1er août

Le producteur de cinéma, Richard Grandpierre, raconte les secrets de production du film Le Pacte des loups, avec Vincent Cassel, sorti en 2001. Un immense succès de plus de 5 millions de spectateurs, qui a connu quelques soucis lors de son tournage. "Le climat était très compliqué dès le premier jour où on a tourné", se souvient-il.



Enfin, la journaliste et romancière Tatiana de Rosnay se confie sur sa plus belle expérience littéraire, le chef-d’œuvre de Virginia Woolf, Mrs Dalloway. "Je l'ai lu pour la première fois à l'adolescence (...) ce livre m'a frappée de part le talent et le génie d'écriture de Virginia Woolf", souligne-t-elle au micro de RTL.