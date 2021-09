Matt Pokora : comment une aiguille a changé son destin

On est en 2003, lors de la 3ème saison du télé-crochet de M6, Popstars qui se prépare. Des castings sont organisés dans toute la France, notamment à Strasbourg où vit Mathieu Tota, c’est le vrai nom de Matt Pokora.

Et là pendant une pause, le jury de Popstars remarque un petit blondinet qui se trémousse façon Justin Timberlake. Il ne fait pas la queue pour le casting, il est juste venu accompagner une copine. Mais, charmés par sa danse, ils lui proposent de passer l’audition. Il accepte sauf qu’il y a un petit problème : il faut être majeur pour participer à l’émission. On est le 15 juillet 2003 et Mathieu aura 18 ans le 26 septembre suivant. Rater le casting et une chance de faire Popstars pour deux mois, c’est hors de question. Il décide donc de tricher sur son âge !

Pour ça, il falsifie sa carte d’identité : avec une aiguille, il gratte une barre du 9 de son mois de naissance pour en faire un 5 comme le mois de mai. Ce qui lui donne les fameux 18 ans nécessaires. Matt Pokora photocopie ses papiers et tout le monde n’y voit que du feu. Heureusement car ce genre de falsification est puni par 3 ans de prison et 45.000 d’euros d’amende. il passe le casting, remporte Popstars avec Otis et Lionel, créant le groupe Linkup.

La supercherie est ensuite découverte

Mais, il finit par se faire griller après sa victoire : au moment de signer son contrat avec M6, il doit fournir sa Carte vitale. En pleine euphorie, il en oublie qu’elle contient sa vraie date de naissance. Trop tard, il est déjà en train d’enregistrer l’album, la chaîne est coincée, impossible de faire marche arrière, on décide de garder ça secret. Et c’est ainsi que Matthieu deviendra M Pokora, Pokora qui en polonais, c’est son pays d’origine, signifie "humilité".

