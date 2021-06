Théâtre : "Jouer la comédie, ça me plait de plus en plus", confie Matt Pokora

"C'est un showman" disent ses fans : chanteur, danseur, performeur, mais à la rentrée il va changer de scène. Matt Pokora va délaisser provisoirement les grands shows à l'américaine pour s'installer sur une scène de théâtre. À partir de mi-septembre l'artiste sera à l'affiche des Grandes Ambitions au théâtre de la Madeleine à Paris, aux côtés de Philippe Lelouche et d'Estelle Lefébure.

"Jouer la comédie ça me plait de plus en plus, j'ai eu une expérience avec Muriel Robin sur TF1 qui s'est très bien passée, donc ça m'a encouragé", explique Matt Pokora au micro de RTL. "Le challenge me plait, j'ai toujours aimé relever des défis dans ma carrière, que ce soit faire une comédie musicale ou cet album de reprises de Claude François, j'aime bien me balader sur des registres différents et le théâtre c'est, je pense, la meilleure école pour un comédien", ajoute-t-il.

"La scène ne m'impressionne pas, c'est mon élément, c'est là où je me sens le plus à l'aise", confie l'artiste qui voit cette expérience comme "une parenthèse". "La musique fera toujours partie de ma vie (...) mais en tout cas la comédie, que ce soit sur les planches ou derrière une caméra ce sera quelque chose qui sera de plus en plus présent dans ma carrière", concède-t-il.

Pour l'instant, pas de nouvel album prévu pour le chanteur qui dit "se concentrer à fond sur le théâtre" pour le moment. "Je n'aime pas faire 50 choses en même temps", a déclaré Matt Pokora. Mais que les fans se rassurent "quand le théâtre sera lancé, quand le spectacle sera prêt et qu'on sera bien rodé, là je pourrais avoir l'esprit libre et me pencher sur un nouvel album, mais il n'y aura rien de toute façon avant l'année prochaine", a-t-il d'ores et déjà prévenu.