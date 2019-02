Décès d'Albert Finney, Hercule Poirot dans "Le Crime de l'Orient-Express"

et AFP

publié le 08/02/2019 à 17:14

Albert Finney, acteur britannique notamment connu pour avoir interprété Hercule Poirot dans Le Crime de l'Orient-Express en 1974 et lauréat de trois Golden Globes, est décédé à l'âge de 82 ans a annoncé vendredi 8 février un porte-parole de sa famille. "Albert Finney, 82 ans, est décédé paisiblement à la suite d'une courte maladie, entouré de ses proches", a déclaré la famille dans un communiqué.



Acteur shakespearien et révélation dans les années 1960 de la nouvelle vague anglaise, Albert Finney a alterné rôles sur les planches et au cinéma tout au long de sa longue carrière, débutée à la fin des années 1950. Il avait également un pied à Hollywood.

Albert Finney a été nommé cinq fois aux Oscars, dont quatre dans la catégorie meilleur acteur, notamment pour le rôle d'Hercule Poirot dans Le Crime de l'Orient-Express, et remporté trois Golden Globes. Il avait également joué dans les succès Erin Brockovitch et Big Fish.

> Murder on the Orient Express 1974 Trailer | Albert Finney | Lauren Bacall

Né le 9 mai 1936 à Salford, près de Manchester (nord-ouest de l'Angleterre) Albert Finney a étudié à l'Académie royale d'art dramatique, à Londres. "J'aime faire évoluer mes personnages, voyager avec eux. La capacité à vous changer vous-même pour traduire cette évolution, c'est ce qui est le plus intéressant pour un acteur", avait-il confié à l'AFP en 1992, à propos de son rôle dans le film L'Amour en trop de l'Australien Bruce Beresford.



Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2012. Dans Skyfall de Sam Mendes, il interprétait le vieux garde-chasse.