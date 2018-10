publié le 12/10/2018 à 18:13

Six ans après son dernier disque, Marc Lavoine a publié le 18 mai 2018 son douzième album studio intitulé Je reviens à toi. Si dans sa chanson d'ouverture, l'artiste chante "Je cours après les 45 tours, après mes chansons d'amour", c'est notamment autour "de l'espoir, la transmission des parents, des chansons et des mots" qu'il a organisé sa vie.



Le disque est d'une très grande élégance. On y trouve dix morceaux qui marquent une rupture avec Volume 10 et Je descends du singe qui formaient une sorte de diptyque musical. La production musicale est plus organique et légère. Le chanteur livre une performance vocale sublime, chaude et brute, s'accompagnant de cordes et de cuivres qui habillent avec délicatesse des paroles qui flirtent avec la poésie.

Son interprétation des titres Comme je t'aime, Seul définitivement et Je reviens à toi a su séduire le public du Grand Studio RTL. Marc Lavoine est attendu les 18 et 19 octobre à La Seine Musicale à Paris.

"Je reviens à toi" est le 12ème album de Marc Lavoine Crédit : Universal Music Division Barclay

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Le chanteur américain Matt Simons, qui a cartonné avec son single We Can Do Better (le clip vidéo cumule plus de 15 millions de vues sur YouTube) en début d'année 2018, a enchanté les studios de Neuilly-Sur-Seine avec ses deux prestations scéniques.



Son titre Catch and Release, paru en 2014 et issu de l'album du même nom avait connu un succès monstre dans toute l'Europe. Il s'est classé numéro un en France, en Belgique et en Allemagne, lui permettant ainsi d'être certifié disque d'or.



Le clip vidéo de son nouveau single, Made It Out Alrightest est sorti le 19 septembre 2018. Ce new-yorkais de 31 ans est attendu le 19 octobre 2018 au Trabendo (Parc de la Villette) à Paris.

Matt Simons dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Son nouvel album Trafic, publié le 28 septembre 2018 avait conquis le public. Pensé et enregistré en partie à Los Angeles, cette collection de onze chansons pop-rocks, pourtant très courtes, est efficace.



Il y a peu de mots, l'écriture est ciselée et Gaëtan Roussel y assoit son style tout en affinant son propos. Les textes sont plus bruts et définis. Il chante la mémoire, l'optimisme, ses peurs. Une vulnérabilité plus assumée qu'il doit à son recueil de nouvelles parue en 2017.



Ses chansons Je veux bien, je ne sais pas et Hope ont fait voyager le public du Grand Studio RTL. Le chanteur partira en tournée à partir du 13 novembre 2018 et passera par La Salle Pleyel, à Paris, le 13 décembre.



"Trafic" est le 3ème album studio de Gaëtan Roussel Crédit : Barclay

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.