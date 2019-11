publié le 22/11/2019 à 10:37

Maëlle. C'est le prénom de la grande gagnante de The Voice 2018 et également le nom que la jeune chanteuse a sobrement donné à son tout premier album.

Originaire de Tournus en Saône-et-Loire, Maëlle chante beaucoup en anglais lors de son passage à The Voice, en particulier des titres pop. Sans le savoir, elle provoque l'intérêt de Calogero et le chanteur ne tarde pas à l'inviter à partager un duo au Festival des Nuits Bressanes. Coup de coeur immédiat : il décide de composer et réaliser tout un disque pour elle. "On a découvert qu'on se ressemblait vachement", confie la jeune fille de 18 ans, au micro de RTL.

Ce premier album de Maëlle n'a rien de mièvre. Elle n'a pas voulu mettre sa vie en musique, plutôt chanter celle des autres. Sur des textes de Pierre Riess ou Marie Bastide, Maëlle lance un SOS sur le réchauffement climatique, s'inquiète de la place prépondérante des réseaux sociaux ou portraitise le destin fracassé d'un gamin harcelé à l'école. "Je trouve ça important d'en parler en chanson", estime-t-elle.

> Maëlle - L'Effet de Masse (Session Live)

L'effet de masse est signé du très juste Paul Ecole, porté par la voix claire de Maëlle, d'une justesse épatante. Un chant que Maëlle n'a pas vraiment travaillé ado même si la musique a toujours résonné à la maison. "La chanson est venu naturellement, explique-t-elle. J'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. J'ai commencé à travailler ma voix seulement quand j'ai intégré The Voice."

Elle a du caractère, de l'humour, une voix envoûtante, Maëlle sort son très réussit premier album ce vendredi 22 novembre.

> Maëlle : Le Pianiste des Gares (vidéo officielle)