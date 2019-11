publié le 20/11/2019 à 14:08

Deux ans après l'excellent En vérité, Isabelle Boulay revient avec un nouvel album parenthèse. "C'est un album que je rêve de faire depuis 25 ans", confie la chanteuse originaire de Gaspésie sur RTL. Elle revisite ainsi - avec brio - dix classiques enneigés comme l'immortel White Christmas ou encore On attendait Noël, emprunté au dernier album de Julien Clerc en 2017.

La période précédent le 25 décembre fascine tout particulièrement la chanteuse et cela depuis bien longtemps ; "C'est le temps qui précède Noël qui est le plus magique" estime-t-elle. Cette idée d'interpréter l'Avent, Isabelle Boulay l'a eu en 1995, à Paris. "J'aime beaucoup l'automne et l'hiver, c'est mes saisons préférées."

Dix ans après ses Chansons pour les mois d'hiver, Isabelle Boulay ne tombe dans aucun cliché. Pas de grelots, de cloches ou de bruits de traineaux et une seule chanson à connotation religieuse. En attendant Noël est en somme un disque enveloppé d'une grande délicatesse, ficelé par de simple notes de piano et d'arrangements de cordes. "J'ai voulu que mes chansons soient réconfortantes", révèle-t-elle.

