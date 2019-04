publié le 12/04/2019 à 10:06

Après une longue période de silence, M. Pokora revient sur le devant de la scène avec son dernier album Pyramide. Deux ans et demi après l’immense carton de My Way, disque de reprises de Claude François vendu à plus de 600.000 exemplaires, le chanteur revient plus populaire que jamais. "J'avais besoin de faire un bilan après mes 15 années de carrière, j'avais besoin de souffler", se confie-t-il au micro de RTL.



13 chansons composent ce huitième album et jamais il ne s'était investi autant : M. Pokora apparaît dans les crédits de dix morceaux que ce soit à l'écriture, à la composition ou à la réalisation. Une moitié de l'album est très urbaine, l'autre plus pop. C'est probablement le disque le plus ambitieux et le mieux produit de sa carrière.

Un disque plus intime dans ses thématiques aussi. Le temps qui passe, la solitude, la folie des réseaux sociaux, la peur d'être abandonné, les rêves américains brisés... Et bien évidemment, l'amour, comme dans cette chanson écrite par Slimane, Tombé.

> "Tombé" - M. Pokora

En amour ou en musique, décevoir est l'une des plus grandes peurs : "Ne jamais décevoir, c'est mon leitmotiv, surtout après un an d'absence, je ne pouvais pas décevoir mon public", explique-t-il. Changer et ne plus rester le même est également une de ses préoccupations. "Garder les pieds sur terre, c'est important de veiller à ça et de rester fidèle à ce que je suis."



Jeudi 11 avril, l'artiste a échangé avec 150 jeunes Strasbourgeois autour des valeurs de l’engagement, de la motivation. Des thématiques qui le touchent : "J'avais besoin de leur montrer que j'étais comme eux au même endroit et que je suis là maintenant, que c'est possible", démontre M.Pokora.

Ma vision du spectacle a toujours été calée sur les shows à l'américaine M. Pokora Partager la citation





Depuis ses débuts en 2003, l'Amérique est une de ses principales influences. Dans California Sunset, pop Rnb sous vocoder, il évoque les dérives du rêve américain sur un texte de Yohann Malory, l'un des paroliers du dernier album de Johnny Hallyday. "Ma vision du spectacle a toujours été calée sur les shows à l'américaine", commente-t-il avant d'ajouter : "Tout le monde se mélange, il y a des idées à prendre partout"



Son "Pyramide Tour" débutera le 5 octobre 2019 à Strasbourg. 30 grosses salles sont prévues d'ici la fin de l'année et notamment l'AccorHôtels Arena à Paris le 26 novembre. et M. Pokora tease déjà très bien sa tournée : "Il y aura un énorme décor qui transportera les gens dans un univers fantastique. Beaucoup d'écrans, de danseurs, d'effets spéciaux."



L'artiste sera également en tournage à partir de mai 2019 pour un téléfilm produit par TF1. Le thème, la maladie d'Alzheimer : "J'ai perdu mon grand-père à cause de cette maladie et ça me tient à cœur d'en parler", livre le chanteur avec émotion.

> "California Sunset" - M. Pokora