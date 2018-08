M. Pokora et Christina Milian cambriolés pour la deuxième fois en 4 jours

publié le 31/08/2018 à 13:35

Le couple n'a décidément pas de chance. M. Pokora et sa compagne, la chanteuse américaine Christina Milian (à qui l'on doit le hit mémorable de 2001 When You Look At Me) ont vu leur résidence californienne cambriolée deux fois en moins de quatre jours.



D'après le site américain TMZ, la maison des deux artistes dans la San Fernando Valley, en périphérie de Los Angeles, été visitée par deux fois. La seconde visite des voleurs a eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi 29 août 2018. Les cambrioleurs ont usé de la même technique que lors de leur première visite, vendredi 24 août : en défonçant une porte latérale de la propriété et en déclenchant l'alarme. Lorsque la sécurité est arrivée, les voleurs étaient déjà partis.

Loin d'être aussi habiles et discrets que les plus talentueux crocheteurs du cinéma, les dévaliseurs ont tout de même réussi à dérober au moins 100.000 dollars de bijoux et de montres au sein de la résidence. La totalité du butin n'a pas encore pu être estimé puisque les deux propriétaires, M. Pokora et Christina Milian, n'ont pas encore regagné les États-Unis pour faire les constations.

Un énième cambriolage de célébrité

D'après les forces de l'ordre, les cambrioleurs ne viseraient pas spécifiquement les deux artistes, mais TMZ note qu'il s'agit d'un énième cambriolage de célébrité. Le rappeur Wiz Khalifa, l'actrice Bella Throne ou encore le chanteur John Mayer ont été récemment délestés de quelques biens.



Puisque les stars ont l'habitude de renseigner leurs fans sur leurs déplacements, il serait désormais aisé pour les criminels avec un œil pour les réseaux sociaux de réaliser leurs méfaits en toute tranquillité. Il y a un jour, Christina Milian postait une photo d'elle sur un bateau dans le sud de la France.