Jocelyne Beroard et Jacob Desvarieux lors d'un concert de Kassav' à Abidjan en mai 2009.

Pour tous les amoureux du zouk, aux Antilles en particulier, c'est une véritable journée de deuil aujourd'hui. On a appris ce matin la mort de Jacob Desvarieux, l'un des fondateurs du groupe Kassav'. Lui, c'était le guitariste. ll avait 65 ans et il est mort des suites du Covid. Il est vrai qu'il avait des comorbidités puisqu'il avait été greffé d'un rein.

En Métropole, on ne mesure pas forcément la popularité des membres du groupe Kassav'. Mais dans toutes les Antilles françaises, ce sont de véritables stars. RTL a pu joindre la chanteuse de Kassav', Jocelyne Béroard. Elle est évidemment effondrée.

"On est tous un peu abasourdis. On espérait qu'il s'en sorte. C'est comme être amputé d'un membre", confie-t-elle. "C'était quelqu'un qui était extrêmement efficace, qui prenait en main un peu toutes les choses du groupe au niveau organisationnel, avec évidemment notre manager. Jacob, c'était le grand frère, c'était le sage. Maintenant, il faut commencer à penser à demain. On a du mal à imaginer continuer sans lui."

