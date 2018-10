et Thibaut Deleaz

publié le 02/10/2018 à 07:30

Des États-Unis à l'Arménie, le monde rend hommage à Charles Aznavour. Et à Paris, la ville où il a grandi, la ville où il s'est produit sur scène pour la première fois à l'âge de 9 ans, les hommages ont pris une dimension toute particulière.



"Un monument de la chanson française" : l'expression était sur toutes les lèvres à l'annonce de sa mort. Il ne fallait donc rien de moins que la Tour Eiffel pour permettre aux Parisiens de saluer sa mémoire.

Chansons en fond sonore, photos diffusées sur écran géant et la Tour Eiffel qui scintille... Un hommage a été improvisé au Trocadéro lundi soir. Quelques larmes coulent sur les chansons les plus mélancoliques. "Ça représente tellement de choses, mon enfance, ma jeunesse... C'est triste de le voir partir, mais on ne l'oubliera pas", assure une dame présente à l'hommage.

