publié le 02/10/2018 à 07:01

Une légende de la chanson française nous a quittés. Charles Aznavour est décédé à l'âge e 94 ans dans la nuit du 30 septembre au lundi 1er octobre. En 2007, l'artiste évoquait la mort au micro de RTL : "Le matin quand je me réveille et que je sais que je suis en vie, je pars du bon pied", affirmait-il alors.



"Tous les soirs je pense à la mort et tous les matins je pense à la vie", confiait Charles Aznavour qui n'avait pas peur de la mort : "Je suis un bon vivant. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de ne pas vivre. Chez les orientaux, la mort fait partie du quotidien". Le chanteur est décédé à son domicile dans les Alpilles, dans le sud de la France.



Charles Aznavour confiait aussi qu'il serait enterré en France et pas en Arménie. "Je suis d'abord Français. J'ai souvent vexé les Arméniens en disant cela (...), mais je suis Français d'origine arménienne", avait-il tranché, avant d'ajouter : "Mon lieu de naissance a été Paris et je serai pas très loin pour ma mort'. Le patriarche de la chanson française devrait être enterré à Montfort-L'Amaury dans le département des Yvelines.