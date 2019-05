publié le 16/05/2019 à 22:34

La chanteuse et ancienne meneuse de revue Mick Micheyl, est décédée ce jeudi 16 mai à l'âge de 97 ans, a-t-on appris auprès de la maison de retraite où elle résidait dans l'Ain. Née Paulette Michey à Lyon le 8 février 1922, elle fut l'une des grandes vedettes de la chanson française après guerre, connue pour Un gamin de Paris, une chanson devenue un standard intemporel, reprise notamment par Yves Montand, et que les musiciens des rues de Montmartre continuent d'interpréter pour les touristes à la recherche de "l'esprit de Paris".



"Je l'ai connue à mes tous débuts, il y a 30 ans, parce qu'elle était Lyonnaise et moi je débutais", se confie l'humoriste et imitateur Laurent Gerra. "Elle m'avait pris sous son aile, elle m'avais dit 'J'aimerais être ta marraine dans le métier', ce qui m'avait d'ailleurs plutôt porté chance. C'était une femme qui aimait le music-hall, qui aimait s'entourer, qui avait une vraie belle carrière. (...) Elle fait partie de cette génération qui a vraiment créé les vrais spectacles de music-hall".

Lauréate du Grand Prix ABC de la Chanson française en 1949 avec Le Marchand de poésie et du prix Charles-Cros en 1953 avec Ni toi, ni moi, elle avait abandonné la chanson pour devenir meneuse de revue au Casino de Paris à la fin des années 1950.

Au début des années 1960, elle devient productrice à la télévision et permet à des artistes comme Dave ou Daniel Guichard de se faire connaître. Elle avait mis fin à sa carrière dans le monde du spectacle en 1974 pour se consacrer à la sculpture sur acier. Certaines de ses œuvres ont été acquises par des musées et des institutions privées dont le musée Masséna de Nice.



La date de ses obsèques, qui doivent avoir lieu dans la commune de Montmerle-sur-Saône où se situe l'Ehpad où elle résidait, n'est pas encore connue, a précisé la maire-adjointe chargée de l'événementiel, Maire-Ange Favel. La municipalité organisera une exposition qui réunira "ses œuvres et ses objets" en hommage à la chanteuse, dans "quarante jours, conformément à ses souhaits", a ajouté Mme Favel.

