"Le confinement était ouvert vers l'extérieur", dit Jean-Louis Aubert sur RTL

publié le 20/06/2020 à 11:35

Jean-Louis Aubert qui compose souvent la nuit s'est levé tôt pour partager son quotidien avec les auditeurs de RTL. Pendant le confinement, le musicien a offert aux internautes des pépites de sa carrière. Selon lui, "le confinement était plutôt ouvert vers l'extérieur, un extérieur virtuel mais avec des gens bien réels au bout. Cela m'a servi à me sentir moins seul et avoir des repères dans le temps".

Pendant une période difficile, la musique a été salvatrice pour retrouver nos habitudes. "La musique vole d'oreilles en oreilles, c'est magnifique", témoigne Jean-Louis Aubert dont le dernier album est sorti en fin d'année 2019.

"Je ne regarde pas mes comptes (sur les réseaux sociaux), mais je suis attentif aux retours, comme dans mes concerts, quand il y a de l'ambiance. C'est différent et semblable. C'est curieux d'allumer son portable et de voir que 20.000 personnes vous regardent, un très grand Bercy, alors même que vous êtes tout seul dans la pièce", raconte le chanteur et compositeur.

Pour cette fête de la musique, ce dimanche 21 juin, Jean-Louis Aubert souhaite la "laisser à tous ces jeunes musiciens qu'on voit dans la rue".