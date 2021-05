"The Father", "Promising Young Woman"... Que voir au cinéma cette semaine ?

publié le 26/05/2021 à 09:58

Avant de parler des 15 nouveaux films à l'affiche, faisons le point sur le box-office... Nous pouvons confirmer le beau retour des spectateurs dans les salles et ce, malgré la jauge de 35% de fauteuils autorisés, en vigueur jusqu'au 9 juin... Le mercredi 19 mai était particulier aussi parce que 36 films étaient disponibles, 22 reprises et 14 nouveautés...

Ce qui est formidable, c'est que dans les deux catégories il y a de gros succès et au total plus d'un million et demi de spectateurs ont déjà retrouvé le chemin des salles. Grand vainqueur Adieu les cons d'Albert Dupontel avec plus de 400.000 entrées depuis une semaine et un total qui dépasse largement le million puisque c'est une ressortie... ADN de Maiwenn et Drunk avec Mads Mikkelsen enregistrent de leur côté 85.000 et 80.000 spectateurs supplémentaires...

Si on regarde les nouveautés : deux films d'animation sont en tête : Demon Slayer au-delà des 300.000 puis Tom et Jerry à près de 200.000... Envole-moi de Christophe Barratier décolle autour des 120.000 entrées et Mandibules aux environs des 110.000... Tout cela est très encourageant : l'envie de grand écran semble intacte.

La semaine de "The Father"

Parlons maintenant des films qui arrivent sur nos écrans, à commencer par la sortie sans doute la plus attendue : celle de The Father de Florian Zeller, son premier film tiré de sa pièce Le père. Un labyrinthe émotionnel familial autour d'un vieil homme perdant la tête, n'arrivant plus à discerner la réalité de ses peurs. Anthony est persuadé que sa fille veut lui prendre son appartement londonien mais, sa santé mentale déclinant de plus en plus, il mélange les dates, les lieux et même les visages...

The Father est un film rude qui va parler à beaucoup de gens confrontés de près ou de loin à Alzheimer par exemple. Un film tiré vers la lumière par le soin apporté au décor quasi unique de cet appartement dont les pièces ou les couleurs évoluent constamment au gré des délires de son occupant mais aussi évidemment par l'époustouflante interprétation de ses deux acteurs principaux : Olivia Colman et Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, Oscar du meilleur acteur pour ce rôle et Olivia Colman, nommée aux Oscars elle aussi.

> THE FATHER | Official Trailer (2020)

Nous vous signalons également la sortie de Vers la bataille, premier long-métrage là aussi d'un garçon fasciné par la photographie et qui d'ailleurs nous raconte le destin tourmenté d'un photographe de la fin du XIXe siècle, parti couvrir la guerre au Mexique. Il va à la fois s'y perdre et s'y trouver... Beau travail visuel, c'est un cinéaste à suivre...

À l'affiche aussi : deux films destinés au jeune public... De l'animation à la japonaise avec Détective Conan : The Scarlet Bullet ou comment un jeune détective va essayer de comprendre pourquoi et comment des invités prestigieux ont été enlevés lors de l'inauguration d'un train à très grande vitesse juste avant les Jeux de Tokyo. Pas complètement convaincu par le graphisme de l'animation numérique... Nous préférons celle du film Les Bouchetrous, vraiment destinés aux enfants. Imaginez que des souris aient folâtré avec de donuts : vous obtenez les Bouchetrous, étranges petites créatures avec un trou au milieu du ventre. Des bestioles mignonnes comme tout, vivant secrètement depuis des millions d'années sur une île, qui vont devoir découvrir et comprendre notre monde puisque les humains ont découvert le leur...

Cinéma, côté sombre

Pour les plus grands nous avons aimé l'ambiance poisseuse du film Sons of Philadelphia, réalisé en anglais par le Français Jérémie Guez avec notamment Matthias Schoenaerts : l'histoire de deux petits malfrats élevés comme des frères vont voir leur vie bouleversée quand la mafia s'en prend à l'un d'eux... Histoire plombée par un vrai sentiment de déjà vu... Dommage.



Ce mercredi sort aussi Promising Young Woman avec Carey Mulligan qui incarne une jeune femme se vengeant de prédateurs sexuels en les piégeant : elle simule l'ivresse dans des bars, se fait raccompagner et les confronte à leurs pulsions quand ils tentent d'abuser de la situation... Le film balance entre le thriller et la comédie cruelle, c'est à la fois sa force et sa grande faiblesse.

> Promising Young Woman - Bande-annonce VOST [Au cinéma le 26 mai]

Enfin, un film de genre : Méandre, réalisé par le bien nommé Mathieu Turi : il avait frappé fort en 2017 avec Hostile, thriller horrifique post-apocalyptique. Le revoici avec ce film de survie. Imaginez une jeune femme suicidaire, montant à bord d'un pick-up conduit par un type taciturne, la nuit sur une route paumée... Lisa va se réveiller dans un tube métallique dont elle va devoir découvrir l'issue en évitant des pièges mortels et des rencontres terrifiantes... C'est un peu Fort Boyard version Hunger Games... Nous avons moins aimé la fin un peu trop facile et perchée à notre goût mais Mathieu Turi a du talent et du style. Généralement, c'est le genre de profil que les Américains finissent par nous piquer donc allez voir Méandre tant qu'il tourne encore chez nous !