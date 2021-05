publié le 25/05/2021 à 09:47

Adélaïde de Clermont-Tonnerre publie son 3e roman, Les Jours heureux chez Grasset. Son précédent roman en 2016, Le dernier des nôtres, a été un immense succès de librairie, auréolé du Grand Prix de l'Académie française.

"Quand les Immortels vous encouragent, cela donne de l'énergie. Ça m'a un peu décomplexé et donné des ailes. Et en même temps j'avais tellement envie que les lecteurs qui ont aimé Le dernier des nôtres, aiment ma nouvelle tribu de personnages. Je ne voulais pas les décevoir et leur offrir un beau moment de lecture. Pour l'instant, les premiers retours sont positifs et cela me fait un plaisir fou", démarre Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Il est impossible de résumer en quelques mots les 440 pages des Jours heureux. Alors, on va faire comme au cinéma, la bande-annonce de ce livre long métrage qui traverse l'espace, d'Hollywood à Moscou en passant par New York, Paris, Courchevel, Cannes, l'Italie, la Grèce, qui traverse le temps aussi, une bonne trentaine d'années, en compagnie du plus célèbre couple du cinéma européen, Edouard Vian, réalisateur à succès et Laure, scénariste de talent, aux amours tumultueuses, séparés et remariés 3 fois.

"Les jours heureux" d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre Crédit : Grasset

Ils ont un fils, Oscar, qui tente de se faire une place à l'ombre de ce duo aimant mais écrasant. Quand le livre Les Jours heureux, commence, Oscar apprend que sa mère, malade, est condamnée mais personne ne doit le savoir. Alors Oscar veut faire de ces derniers mois une parenthèse enchantée, la réconciliation définitive de ses parents.

"La scène originelle vient d'un ami qui a un fils merveilleux qui aime profondément sa mère et qui vit dans l'angoisse permanente qui lui arrive quelque chose (...) J'étais très touchée par cette relation qu'ils ont et cela a donné Oscar", décrit l'auteure. "Oscar est à la fois un enfant qui aime profondément ses parents et qui essaye lui-même d'être le scénariste de son propre roman", ajoute Adélaïde de Clermont-Tonnerre.