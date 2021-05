publié le 24/05/2021 à 10:05

Grizzly. C'est le titre du nouveau roman de Nan Aurousseau publié aux éditions Buchet-Chastel... Et c'est de la bombe ! Le livre au suspense le plus insoutenable de l'année. Le ton est donné dès la couverture, géniale, une énorme tête de grizzly, la gueule grande ouverte sur des canines impressionnantes et la fourrure couverte de neige.

Et les premières pages sont tout aussi puissantes. Dans le grand Nord canadien, une femelle grizzly attaque un photographe, le trappeur qui l'accompagne ne parvient pas à le sauver. Nan Aurousseau, l'ancien taulard devenu écrivain dont on apprécie depuis longtemps le travail, raconte d'où lui est venue cette terrifiante scène d'ouverture.

"J'ai toujours gardé en tête ce qui est arrivé à Jean-Jacques Annaud sur le tournage de L'ours (1988). Le dresseur avait prévenu le réalisateur qu'il s'approchait trop de l'ours et lui avait conseillé, en cas d'attaque de faire le mort par terre. L'ours l'a attaqué. Il a fait le mort. Il s'est retrouvé avec les fesses déchirées. Donc je voulais commencer mon livre par une attaque d'ours", raconte l'écrivain au micro de RTL.

Nan Aurouseau fait monter la tension d'un cran supplémentaire, avec une terrible tempête de neige qui se lève. Le trappeur choisit de se débarrasser du corps de l'imprudent photographe et regagne le chalet où l'attend son associé. Deux flics, intrigués par la disparition du photographe, débarquent sur place, ils ne repartiront pas, piégés par la neige. Commence alors un huis clos d'anthologie qui va plonger ces quatre personnages, et le lecteur avec, dans une spirale implacable... Nan Aurousseau pousse encore plus loin sa mécanique infernale car parmi les deux flics enfermés avec les deux trappeurs figure une femme. L'écrivain corse son thème du huis clos par celui de la femme fatale...

"Grizzly" de Nan Aurousseau Crédit : Buchet Castel

Il est assez fascinant et jubilatoire, il faut bien l'avouer, de voir avec quelle maîtrise et un soupçon d'humour Nan Aurousseau joue de tous les ressorts du roman noir et nous emmène jusqu'au bout de l'effroi. En bonus, son Grizzly avec ce huis clos glaçant, écrit pourtant avant le confinement, prend une saveur particulière au regard de ce que nous avons vécu depuis un an. Cette histoire peut faire réaliser aux gens qu'ils ont souvent vécu "un confinement de midinette, s'amuse Nan Aurousseau. Moi j'ai été bien éduqué sur le confinement, j'ai passé toute ma jeunesse en prison. Donc c'est du confinement pour midinette ce qu'on a vécu là, sans vouloir blesser les gens. Le livre lui est un supra-confinement. Ça peut être bien pour les gens de se dire : oula, y'en a qui vivent des trucs..."

Laissez-vous envoûter, dévorer par Grizzly, le meilleur livre de Nan Aurousseau, à l'égal des grands romans noirs américains qui ont nourri ce lecteur boulimique.