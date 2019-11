"Last Christmas" : découvrez la chanson inédite de George Michael

publié le 06/11/2019 à 10:33

Près de trois ans après sa disparition, un tout nouveau morceau de l'ex-leader du groupe Wham ! est révélé ce matin. Enregistrée quelques mois avant son décès et destinée à un futur album, cette chanson fera partie de la bande originale du film Last Christmas, avec Emilia Clarke, qui sortira au cinéma le 27 novembre.

Last Christmas, réalisé par Paul Feig (Dark Army, Quelqu'un de bien...), est un long-métrage qui raconte le destin d'une jeune femme qui rêvait de devenir chanteuse avant que la vie n'en décide autrement. Kate, incarné par Emilia Clarke, enchaîne les mauvaises décisions, dont celle d'avoir accepté de travailler comme lutin du Père Noël pour un grand magasin. Mais, conte de Noël oblige, elle va y faire la rencontre de Tom (Henry Golding) qui va changer sa vie.

Ce titre, premier inédit dévoilé depuis sa mort s'appelle This Is How (We Want You To Get High) et on l'entendra à la toute fin du film. Pour les plus impatients, la chanson est diffusée dans le replay de Laissez-vous tentez sur RTL.