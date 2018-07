Lalo Schiffrin et Stan Getz dans l'Heure du Jazz

publié le 28/01/2018 à 19:33

On peut faire un jazz populaire et de très bonne qualité, c'est ce que prouve Lalo Schiffrin, dont le "Mission Impossible" que l'on écoute dans l'émission, en est la parfaite illustration. Lalo Schiffrin grand compositeur pour la télévision et le cinéma, pour qui un générique de série télévisée devait avoir l'efficacité d'appeler le téléspectateur dès les premières mesures.

Il y a aussi dans l'émission un petit avant-goût de la nouvelle révélation du jazz vocal féminin, la Française Camille Bertault qui sera la semaine prochaine dans le Grand Studio de RTL.

Et puis plein d'autres morceaux pour passer une bonne soirée jazzy...

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Lalo Schiffrin. « Mission Impossible »

Jean-Michel Bernard. « Cincinatti Kid »

Camille Bertault. « La Femme Coupée en Morceaux »

Armel Dupas. « Night Walk »

Tom Guarna. « Song For Carabello »

Kennedy Administration. « Don't Forget To Smile »

Stan Getz. « Whisper Not »

David Lynx. « A Fool To Never Know »

Eliane Elias. « Jammin’ »

Basie/Ellington. « Corner Pocket »

