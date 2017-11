Des nouveautés et des albums à gagner dans l'Heure du Jazz

publié le 12/11/2017 à 19:15

Quelques nouveautés à découvrir dont des rééditions, parmi lesquelles un album sortant de l'ordinaire. "Someone to watch over me" d'Ella Fitzgerald. Par un procédé technique, la voix de la grande chanteuse de jazz a été isolée et est accompagnée d'un enregistrement actuel du London Symphony orchetra..

Autre très beau disque pour Noël, "Monsieur Django et Lady Swing", un conte musical dit par Guillaume Galienne où l'on swingue sur la musique de Django Reinhardt par Amazing Keystone Big Band, et comme c'est Noël en avance sur RTL, vous pouvez gagner ce dique et le magnoifique Django Extended.

Pour cela écoutez ou réécoutez l'émission, ne manquez pas la question et envoyez là à heuredujazz@rtl.fr

Dix gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses



Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

Monsieur Django et Lady Swing Crédit : Association Moose

Django Extended Crédit : Nove

La programmation de l'Heure du jazz

Cecile McLorin Salvant. « If A Girl Isn’t Pretty »

Steve Davis. « Warrior »

Ella Fitzgerald. « They Can't Take That Away From Me »

Amazing Keystone B.B. « Monsieur Django »

Gerry Mulligan. « Bernie’s Tune »

Gregory Porter. « Ballerina »

Mike Stern. « B Train »

Charlie Watts. « Satisfaction »

Anita O’Day. « You Turned The Tables On Me »

Retrouver en kiosque notre partenaire M&C Son du Monde - Musique et Culture

M&C Son du Monde Octobre 2017 Crédit : MC Son du Monde