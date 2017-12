Du classique à la modernité dans l'Heure du Jazz

publié le 03/12/2017 à 19:15

D'abord un petit tour nostalgique avec une des grandes voix du jazz féminin, Dinah Washington, qui disparaissait en décembre 1963, il y a 54 ans.

Autre grande voix noire avec une vie dramatique et disparue aussi prématurément que l'on écoute ce soir, Billie Holyday qui est accompagnée là par Louis Armstrong.

Nouveauté hommage également, un beau coffret paru pour le centenaire de la naissance de Dizzy Gillepsie, on en écoute deux extraits pour retrouver cette trompette magique

Et il y a aussi, à la limite du jazz, bien que ce soit le titre de sa chanson, le nouvel album de MC Solaar, avec son titre J.A.Z.Z

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Dinah Washington. « Somebody Loves Me »

Dizzy Gillespie. « U.M.M.G. »

Dizzy Gillespie. « Blues After Dark »

Brian Blade & The Fellowship Band. « Broken Leg Days »

Brian Blade. « After The Revival »

Shirley Horn. « Quietly There »

Peter Bernstein. « Hidden Pockets »

L.Armstrong/B.Holiday. « You Cant Lose A Broken Heart »

MC Solaar. « J.A.Z.Z. »

Retrouver en kiosque notre partenaire M&C Son du Monde - Musique et Culture

M&C Son du Monde Octobre 2017 Crédit : MC Son du Monde