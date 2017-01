L'Heure de Jazz de la Nouvelle année

REPLAY - Tradition oblige, pour cette première Heure du Jazz de l'année, l'émission revient sur quelques unes des meilleures productions de l'année passée

par Claude Szigeti publié le 01/01/2017 à 19:15

L'émission commence par un des artistes qui se pose comme l'un des principaux du monde du jazz actuel, Gregory Porter, dont l'album sorti au printemps "Take me to the alley", le confirme un incontournable. Puis un duo complices depuis de nombreuses années, Jacky Terrasson et Paul Belmondo, la simplicité et la beauté de juste deux instruments, un piano et une trompette. Et une voix féminine pour un album qui célèbre un beau retour de Norah Jones avec l'album "Day Breaks" dans lequel une légende du jazz apporte sa pierre à l'édifice Wayne Shorter. Puis le jazz chantant de la bossa nova brésilienne avec le duo Caetano Veloso, Gilberto Gil qui ont donné une série de concerts dans leur pays, et bien d'autres perles ce soir dans l'émission.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C'est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l'électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

Gregory Porter Take me to the alley

La programmation de l'Heure du jazz

Gregory Porter. « Fan The Flames »

Jacky Terrasson/Stéphane Belmondo. « First Song »

Allen Toussaint. « Confessin' (That I Love You) »

Norah Jones. « Peace »

Caetano Veloso-Gilberto Gil. « Desde Que O Samba E Samba »

Fresu/Galliano/Lundgren. « Si Dolce È Il Tormento »

René Marie. « Colorado River Song »

Oscar Peterson. « Alice In Wonderland »

Enrico Pieranunzi. « Sicylian Dream »

Robert Glasper. « Tell Me A Bedtime Story »

Nina Simone. « I Put A Spell On You »

Jacky Terrasson Stéphane Belmondo Mother

