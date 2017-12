Hommage à Otis Redding dans l'Heure du Jazz

publié le 10/12/2017 à 19:15

Le 10 décembre 1967, un petit avion s'écrasait dans un lac du Wisconsin. A son bord les Bar-Kays, un groupe qui accompagnait accompagnait des artistes de soul et de blues, et aussi celui avec lequel ils étaient en tourné, Otis Redding. Carrière éclaire pour celui qui est considérée comme l'un des plus chanteurs de blues, il venait d'avoir 26 ans. L'Heure du Jazz lui rend un hommage ce soir.

Emission du jazz au sens large, avec aussi Miles Davis, Stacy Kent, Frank Sinatra et MC Solaar

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

La programmation de l'Heure du jazz

Otis Redding. « Wonderful World »

Miles Davis. « Fran Dance »

Stacey Kent. « La Rua Madureira »

The RH Factor. « Pastor T »

MC Solaar. « Géopoétique »

Grant Green. « You Don't Know What Love Is »

Xavier Richardeau. « Well You Needn’t »

Armel Dupas. « A Night Walk »

Amazing Keystone Big Band " Minor Swing"

Frank Sinatra. « Cheek To Cheek »

