Stacey Kent dans l'Heure du Jazz

publié le 05/11/2017 à 19:15

Une des grandes voix du jazz actuel, Stacey Kent, livre un nouvel album totalement novateur pour elle. Elle chante avec un orchestre de 70 musiciens. A l'occasion de cette sortie, elle est venue enregistrer un récital dans le Grand Studio de RTL, mais s'il est grand, le studio a quand même une taille limitée, et c'est avec un piano une contrebasse et un saxophone qu'elle s'est produite. Donc ce soir interview et live pour l'Heure du Jazz avec en prime pour commencer un extrait du nouvel album de Didier Lockwood "Open doors" qui sortira dans quelques jours.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

Stacey Kent et Jean-Yves Chaperon c'est l'Heure du Jazz Crédits : RTL | Date : 02/11/2017 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Stacey Kent et Jean-Yves Chaperon c'est l'Heure du Jazz Crédits : RTL | Date : Stacey Kent dans le Grand Studio de RTL Crédits : RTL | Date : Formation réduite autour de Stacey Kent dans le Grand Studio RTL Crédits : RTL | Date : Une voix majeure du jazz actuel, Stacey Kent dans le Grand Studio de RTL Crédits : RTL | Date : L'Heure du Jazz Stacey Kent Crédits : RTL | Date : 1 / 1 < > +

I-Know I Dream Satcey Kent Crédit : OKEH

La programmation de l'Heure du jazz

Didier Lockwood. « Blues Fourth »

Stacey Kent

« To Say Goodbye »

« Photograph »

« Les Amours Perdues »

« I know I dream »

« Make it up »

« The Changing Lights »

Retrouver en kiosque notre partenaire M&C Son du Monde - Musique et Culture

M&C Son du Monde Octobre 2017 Crédit : MC Son du Monde